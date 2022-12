Dalic conferma in larga parte la formazione che ha battuto il Giappone ai rigori. Un solo dubbio: Borna Sosa o Barisic nel ruolo di terzino sinistro. Livaja favorito su Budimir. Tite recupera Alex Sandro che andrà in panchina. Confermato Paquetà con Casemiro. Neymar presente a sostenere l'attacco stellare completato da Vinicius, Raphinha e Richarlison. Si gioca alle 16 all'Education City Stadium

Nel primo quarto di finale dei Mondiali in Qatar, il Brasile affronta la più 'brasiliana' delle squadre dell'est Europa. La Croazia può far valere i gradi di vice campione del mondo al cospetto della Seleçao che è la nazionale con più titoli mondiali vinti, ben 5. Percorsi diversi per le due formazioni. La Croazia arriva a questa sfida dopo aver eliminato il Giappone al termine di una gara durissima, durata 120' e decisa ai calci di rigore grazie alla bravura del portiere Livakovic. La nazionale di Tite, invece, contro la Corea del Sud ha mostrato tutta la qualità e il potenziale offensivo di cui dispone, vincendo 4-1 e mostrando grande spettacolo ma anche una difesa non propriamente solidissima viste le diverse parate effettuate da Alisson. La Seleçao recupera Alex Sandro che, tuttavia, dovrebbe partire dalla panchina. Confermata la presenza di Neymar dopo i circa 80' giocati contro i coreani in seguito all'infortunio alla caviglia. Si gioca alle 16 all'Education City Stadium.