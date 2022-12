Via ai quarti di finale del Mondiale: la Croazia ci arriva dopo aver eliminato ai rigori il Giappone, mentre la Seleçao ha liquidato con un netto 4-1 la Corea del Sud. Dalic recupera Borna Sosa a sinistra, in attacco c'è Pasalic nel tridente con Kramaric punta centrale. Solo conferme per Tite: Paquetà con Casemiro in mezzo, Neymar presente a sostenere l'attacco stellare completato da Vinicius, Raphinha e Richarlison. Calcio d'inizio alle 16

IL TABELLONE DEI MONDIALI