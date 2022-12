Neymar nella storia: con la rete che ha sbloccato il quarto di finale con la Croazia ai supplementari, ha raggiunto Pelé in cima alla classifica marcatori all time della nazionale verdeoro. 77 i centri totali per "O Rei" e per "O Ney". Poi, però, il suo Brasile va ko ai rigori. Ma quali sono i migliori marcatori di sempre della Seleção?