Portogallo
Renato Veiga 7'Gonçalo Ramos 28'João Neves 30', 41', 81'Bruno Fernandes 45' + 3' (Rig.), 51', 72' (Rig.)Francisco Conceição 90' + 2'
9 - 1
Il Portogallo si qualifica per i Mondiali - conquistando il primo posto nel gruppo F - grazie al successo 9-1 contro l'Armenia nell'ultima giornata. Triplette per Joao Neves e Bruno Fernandes. A segno anche Renato Veiga, Ramos e lo juventino Conceicao. Il gol del momentaneo pari ospite siglato da Spertsyan