Impresa dell'Irlanda sul campo dell'Ungheria nell'ultima giornata del gruppo F delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026. Con un tripletta di Parrott gli irlandesi eliminano la squadra del Ct Marco Rossi e conquistano un posto ai playoff, chiudendo al secondo posto il girone alle spalle del Portogallo. Per i padroni di casa inutili le reti di Lukacs e Varga - per i momentanei 1-0 e 2-1 - che avevano illuso il pubblico della Puskas Arena di Budapest

