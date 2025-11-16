Offerte Black Friday
Qualificazioni Mondiali - Giornata 10 - domenica 16 novembre 2025
Fine
Ungheria
Lukács D. 3'Varga B. 37'
2 - 3
Irlanda
Parrott T. 15' (Rig.), 80', 90' + 6'
Ungheria
Lukács D. 3'Varga B. 37'
2 - 3 Irlanda
Parrott T. 15' (Rig.), 80', 90' + 6'
Ungheria-Irlanda 2-3: video, gol e highlights

Impresa dell'Irlanda sul campo dell'Ungheria nell'ultima giornata del gruppo F delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026. Con un tripletta di Parrott gli irlandesi eliminano la squadra del Ct Marco Rossi e conquistano un posto ai playoff, chiudendo al secondo posto il girone alle spalle del Portogallo. Per i padroni di casa inutili le reti di Lukacs e Varga - per i momentanei 1-0 e 2-1 - che avevano illuso il pubblico della Puskas Arena di Budapest

