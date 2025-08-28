Qualificazioni MondialiGiornata 5 - venerdì 5 settembre 2025Giornata 5 - ven 5 set
Italia-Estonia 5-0: video, gol e highlights
Prosegue la rincorsa dell’Italia alla Norvegia. La squadra di Gattuso batte con un netto 5-0 l’Estonia. Un risultato che sarebbe potuto essere più ampio se non ci fossero state le parate di Hein e due pali colpiti dagli azzurri. Match aperto nella ripresa da Kean. Poi Retegui raddoppia e Raspadori appena entrato segna il 3-0. Nel finale arriva anche la doppietta di Retegui e il quinto gol di Bastoni