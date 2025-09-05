Kean, Retegui e Raspadori. Porta la firma dei tre attaccanti azzurri, ma soprattutto di Rino Gattuso e del suo coraggio, la vittoria dell'Italia sull'Estonia alla prima del nuovo ct. Non vincevamo con 5 gol di scarto dal settembre 2021 (Italia-Lituania 5-0, allora Kean aveva fatto due gol). Voti e giudizi di Stefano De Grandis

