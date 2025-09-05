Esplora tutte le offerte Sky
Italia-Estonia 5-0, le pagelle di Stefano De Grandis

qual. mondiali fotogallery
14 foto

Kean, Retegui e Raspadori. Porta la firma dei tre attaccanti azzurri, ma soprattutto di Rino Gattuso e del suo coraggio, la vittoria dell'Italia sull'Estonia alla prima del nuovo ct. Non vincevamo con 5 gol di scarto dal settembre 2021 (Italia-Lituania 5-0, allora Kean aveva fatto due gol). Voti e giudizi di Stefano De Grandis

    Mondiali: Ultime Notizie

    Qualificazioni Mondiali, le partite di oggi su Sky

    stasera su sky

    Una settimana di grande calcio su Sky e NOW, fino a martedì 9 settembre, con le...

    Gattuso: "Giusto giocare contro Israele"

    nazionale

    Il Ct della Nazionale ha parlato in conferenza a Coverciano verso le gare di qualificazioni...

    Francia: Khephren Thuram convocato, Kolo Muani no

    francia

    Il Commissario Tecnico della Francia ha diramato la lista dei convocati per le sfide delle...