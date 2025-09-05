Italia-Estonia 5-0, le pagelle di Stefano De Grandis
Kean, Retegui e Raspadori. Porta la firma dei tre attaccanti azzurri, ma soprattutto di Rino Gattuso e del suo coraggio, la vittoria dell'Italia sull'Estonia alla prima del nuovo ct. Non vincevamo con 5 gol di scarto dal settembre 2021 (Italia-Lituania 5-0, allora Kean aveva fatto due gol). Voti e giudizi di Stefano De Grandis
- Passa da senza voto alla lode, al 72', quando all'improvviso deve tirarsi su dal divano e tuffarsi sull'unica palla scagliata contro di lui. Mica facile rispondere presente quando ti svegliano all'improvviso. NOTTAMBULO
- Limita le sue discese perché copre centralmente completando il terzetto difensivo e permettendo la spinta di Dimarco. E' pulito però sia nel fraseggio che nelle volte che in cui si affaccia nei pressi dell'area avversaria. PREZIOSO
- Qualche sbavatura stavolta c'è, ma il suo apporto in costruzione è continuo e di qualità. Bello il corridoio trovato per Retegui che cerca il tiro invece che rifinire su Politano. PENDOLO
- È il vero centrale della difesa a 3: l'unico tra gli azzurri ad evitare fino al 90' qualsiasi liberta offensiva. Poi fa gol pure lui. Prima però è molto attento in difesa, preferendo un lavoro senza macchia e senza rischio. PRUDENTE
- Parte come difensore di sinistra ma si trasforma velocemente in attaccante aggiunto. Arriva al tiro e solo un bell'intervento di Hein lo priva del gol. Si propone continuamente e distribuisce cross. Giunge a destinazione l'ultimo, grazie a una doppia deviazione. DECISIVO
- È il vero regista della squadra e qualche intuizione ce l'ha. Spesso però cincischia invece di verticalizzare. E la leziosità molto spesso non combacia con la velocità. ETEREO
- È il motore del centrocampo azzurro: macina chilometri dall'inizio alla fine e prova a recapitare palloni nell'area avversaria. Gli manca il passaggio illuminante, ma davanti a sé ha una diga di avversari e diventa obbligatorio transitare sulle fasce. In mischia, al volo, colpisce bene ma centra il portiere. GUERRIERO
- Il migliore nel primo tempo, nel quale corre, drbbla, sfiora un gol e distribuisce palloni interessanti. E brillante anche nella ripresa, che impreziosisce con l'assist del 3-0. Ha il difetto di divorarsi un gol agevole saltando di testa. Ma quella non è la specialità della casa. FRIZZANTE
- Si dà da fare con generosità ma anche con una certa confusione. Dopo cinque minuti ruba palla a un avversario, ma invece di dialogare in due contro uno con Retegui, si mette in proprio e spreca. E poi sciupa ancora davanti alla porta su assist di Retegui. Ma è lui comunque a sbloccare la partita e a colpire un successivo palo dopo un'ora. FORSENNATO
- Meno brillante di Politano, anche perché meno coinvolto dai compagni. Ma alla fine protagonista di azioni importanti. Manda al tiro Dimarco, ci prova di testa in tuffo e poi a giro. E comunque partecipa all'azione del gol. CONTINUO
- Corre meno del suo partner d'attacco e si limita a stazionare nei pressi dell'area di rigore, ma lì davanti lavora bene i suoi palloni. Fa sponda per i compagni, ci prova di testa e manda due volte in porta Kean. La seconda, col tacco, è quella giusta. Trova la soddisfazione personale, cominciando e concludendo l'azione del raddoppio e infine concedendosi la doppietta su un cross delicato di Cambiaso. ESSENZIALE
- Entra al 67' e in tre minuti confeziona un assist e un gol, accentrandosi con intelligenza nella posizione perfetta pur essendo subentrato come ala sinistra. Nel finale aggiunge un'altra pennellata per la testa di Bastoni. TATTICO
- Dal 67' CAMBIASO: voto 6,5
- Dal 76' LOCATELLI: voto 6
- Dal 76' ORSOLINI: voto 6
- Dall'84' P. ESPOSITO: voto s.v.
- È vero che si soffre perché il gol del vantaggio arriva dopo tanta attesa, ma la prima Italia di Ringhio è incoraggiante. Gioca velocemente il pallone, arriva spesso al tiro, stimola le fasce laterali e vara un tandem gli attaccanti che promette bene. I due centravanti devono solo imparare a cercarsi di più. Ma il Ct glielo spiegherà di sicuro. BENEAUGURANTE