qual. mondiali

Qualificazioni Mondiali 2026, i risultati delle partite di oggi: vincono Israele e Francia

Nella serata che ha visto l'Italia vincere 5-0 contro l'Estonia, arriva il poker di Israele in Moldavia nel girone degli Azzurri. La Francia soffre ma batte l'Ucraina: il 2-0 lo realizza Mbappé raggiunge Henry al secondo posto tra i migliori goleador della sua nazionale. Dilagano Grecia, Svizzera e Islanda, mentre l'unico 0-0 è Danimarca-Scozia: ecco tutti i risultati della serata e i giocatori di Serie A scesi in campo oltre agli italiani (3 gol)

ITALIA-ESTONIA 5-0: HIGHLIGHTS - LE CLASSIFICHE DEI GIRONI

Italia-Estonia, le pagelle di Stefano De Grandis

Kean, Retegui e Raspadori. Porta la firma dei tre attaccanti azzurri, ma soprattutto di Rino...

Qualificazioni: risultati e classifiche dei gironi

Il cammino della nuova Italia di Gattuso nelle qualificazioni mondiali riparte con una vittoria:...

I risultati: poker Israele, la Francia vince 2-0

Nella serata che ha visto l'Italia vincere 5-0 contro l'Estonia, arriva il poker di Israele in...

Lautaro supera Maradona: è il 5° bomber argentino

Col gol segnato al Venezuela Lautaro Martinez supera il mito: 33 gol con la nazionale, uno in più...

Last dance Messi? Doppietta al Venezuela e lacrime

La sua Argentina ha vinto 3-0 al Monumental di Buenos Aires in quella che potrebbe essere stata...

    Qualificazioni Mondiali, le partite di oggi su Sky

    Una settimana di grande calcio su Sky e NOW, fino a martedì 9 settembre, con le...

    Gattuso: "Giusto giocare contro Israele"

    Il Ct della Nazionale ha parlato in conferenza a Coverciano verso le gare di qualificazioni...

    Francia: Khephren Thuram convocato, Kolo Muani no

    Il Commissario Tecnico della Francia ha diramato la lista dei convocati per le sfide delle...