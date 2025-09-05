qual. mondiali

Qualificazioni Mondiali 2026, i risultati delle partite di oggi: vincono Israele e Francia
Nella serata che ha visto l'Italia vincere 5-0 contro l'Estonia, arriva il poker di Israele in Moldavia nel girone degli Azzurri. La Francia soffre ma batte l'Ucraina: il 2-0 lo realizza Mbappé raggiunge Henry al secondo posto tra i migliori goleador della sua nazionale. Dilagano Grecia, Svizzera e Islanda, mentre l'unico 0-0 è Danimarca-Scozia: ecco tutti i risultati della serata e i giocatori di Serie A scesi in campo oltre agli italiani (3 gol)
- Gronbaek (Genoa/DANIMARCA): 29'
- Hojlund (Napoli/DANIMARCA): 16'
- Ferguson (Bologna/SCOZIA): 90'
- McTominay (Napoli/SCOZIA): 90'
- Adams (Torino/SCOZIA): 83'
- Pasalic (Atalanta/CROAZIA): 80'
- Baturina (Como/CROAZIA): 65'
- Smolcic (Como/CROAZIA): 10'
- Pongracic (Fiorentina/CROAZIA): 90'
- Sucic (Inter/CROAZIA): 90'
- Modric (Milan/CROAZIA): 25'
- Tsimikas (Roma/GRECIA): 62'
- Gudmundsson (Fiorentina/ISLANDA): 68' e 1 GOL
- Ellertsson (Genoa/ISLANDA): 90'
- Perciun (Torino/MOLDAVIA): 17'
- Krstovic (Atalanta/MONTENEGRO): 90'
- Adzic (Juve/MONTENEGRO): 20'
- Lovric (Udinese/SLOVENIA): 71' e 1 GOL
- Hien (Atalanta/SVEZIA): 90'
- Freuler (Bologna/SVIZZERA): 90'
- Akanji (Inter/SVIZZERA): 90' e 1 GOL
- Aebischer (Pisa/SVIZZERA): 30'
- Vojvoda (Como/KOSOVO): 90'
- Rrahmani (Napoli/KOSOVO): 64'
- Muric (Sassuolo/KOSOVO): 90'
- Dovbyk (Roma/UCRAINA): 76'
- Maignan (Milan/FRANCIA): 90'
- Rabiot (Milan/FRANCIA): 14'
- Koné (Roma/FRANCIA): 90'
- 18' Elanga (SV), 46' Lovric (SL), 73' Ayari (SV), 90' Vipotnik (SL)
- 22' Akanji, 25', 45' Embolo, 39' Widmer
- 3' Karetsas (G), 17' Pavlidis (G), 21' Bakasetas (G), 36' Kourbelis (G), 63' Tzolis (G), 72' Barkovskiy (B)
- 45+2' Palsson, 47', 56' Johannesson, 66' Gudmundsson, 73' Gretarsson
- 10' Olise, 82' Mbappé
- 15' Peretz, 35' Solomon, 59' Baribo, 77' Gloukh
- 31' Kramaric
- 3' Cerv, 96' Cerny