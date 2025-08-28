Match da brividi a Debrecen con l'Italia che va due volte sotto con Israele, la ribalta e poi in vantaggio di due gol si fa a sua volta raggiungere sul 4-4. Match risolto nel recupero da Tonali per il 5-4 finale. Israele in rete nel primo tempo grazie a un autogol di Locatelli. Pareggia Kean. Padroni di casa ancora in rete con Do. Peretz, Kean e Politano la ribaltano, Raspadori segna il quarto, poi un autogol di Bastoni e ancora Do. Peretz fannoo 4-4 prima della definitiva rete di Tonali

