ISR4
ITA5
KVX2
SWE0
BLR0
SCO2
SVI3
SLO0
GRC0
DAN3
GIB0
FRO1
CRO4
MNE0
Qualificazioni MondialiGiornata 6 - lunedì 8 settembre 2025Giornata 6 - lun 8 set
Fine
Israele
Locatelli M. 16' (Aut.)Peretz D. 52', 89'Bastoni A. 87' (Aut.)
4 - 5
Italia
Kean M. 40', 54'Politano M. 58'Raspadori G. 81'Tonali S. 90' + 1'
Israele-Italia 4-5: video, gol e highlights

Match da brividi a Debrecen con l'Italia che va due volte sotto con Israele, la ribalta e poi in vantaggio di due gol si fa a sua volta raggiungere sul 4-4. Match risolto nel recupero da Tonali per il 5-4 finale. Israele in rete nel primo tempo grazie a un autogol di Locatelli. Pareggia Kean. Padroni di casa ancora in rete con Do. Peretz, Kean e Politano la ribaltano, Raspadori segna il quarto, poi un autogol di Bastoni e ancora Do. Peretz fannoo 4-4 prima della definitiva rete di Tonali

