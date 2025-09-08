Esplora tutte le offerte Sky
Israele-Italia 4-5, le pagelle della partita di qualificazione ai Mondiali 2026

Succede di tutto tra Israele e Italia, gara terminata 4-5, con due autogol (Locatelli e Bastoni). Doppietta di Kean e reti di Politano, Raspadori e Tonali per gli azzurri: i migliori - Kean è l'MVP - e i peggiori - male la difesa - della gara nelle pagelle di Stefano De Grandis

QUALIFICAZIONI MONDIALI: CLASSIFICHE - CALENDARIO

Le pagelle di Israele-Italia 4-5

Succede di tutto tra Israele e Italia, gara terminata 4-5, con due autogol (Locatelli e Bastoni)....

L'Italia fatica ma trova i tre punti necessari per agganciare in classifica Israele (con gli...

Il sito specializzato 'Calcio e Finanza' ha analizzato quali sono i giocatori che impattano di...

Dopo l'esonero di Ten Hag il Bayer Leverkusen ha scelto il nuovo allenatore. Si tratta del 53enne...

In quest'estate di calciomercato il colpo più caro lo ha messo a segno il Milan,...

