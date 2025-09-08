Le pagelle di Israele-Italia 4-5

Succede di tutto tra Israele e Italia, gara terminata 4-5, con due autogol (Locatelli e Bastoni). Doppietta di Kean e reti di Politano, Raspadori e Tonali per gli azzurri: i migliori - Kean è l'MVP - e i peggiori - male la difesa - della gara nelle pagelle di Stefano De Grandis

QUALIFICAZIONI MONDIALI: CLASSIFICHE - CALENDARIO