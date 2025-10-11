Sei vittorie su sei: non si ferma la corsa della Norvegia verso il primo posto del girone I (quello dell'Italia) e la qualificazione diretta ai Mondiali. Con Israele finisce 5-0 per Haaland e compagni: il centravanti del Manchester City sempre protagonista con una tripletta (nonostante un rigore sbagliato due volte), poi due autoreti di Khalaili e Nachmias. Punteggio pieno in classifica (18 punti) per la Norvegia, che vanta anche un impressionante +26 di differenza reti

HAALAND, RIGORE SBAGLIATO DUE VOLTE: VIDEO