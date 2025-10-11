Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
EST0
ITA0
POR0
IRL0
SPA0
GEO0
BGR0
TUR0
SER0
ALB0
LAT2
AND2
UNG2
ARM0
NOR5
ISR0
Qualificazioni MondialiGiornata 7 - sabato 11 ottobre 2025Giornata 7 - sab 11 ott
Fine
Norvegia
Khalaili A. 18' (Aut.)Haaland E. 27', 63', 72'Nachmias I. 28' (Aut.)
5 - 0
Israele
Norvegia
Khalaili A. 18' (Aut.)Haaland E. 27', 63', 72'Nachmias I. 28' (Aut.)
5 - 0 Israele
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • HIGHLIGHTS
  • NOTIZIE

Norvegia-Israele 5-0: video, gol e highlights

Sei vittorie su sei: non si ferma la corsa della Norvegia verso il primo posto del girone I (quello dell'Italia) e la qualificazione diretta ai Mondiali. Con Israele finisce 5-0 per Haaland e compagni: il centravanti del Manchester City sempre protagonista con una tripletta (nonostante un rigore sbagliato due volte), poi due autoreti di Khalaili e Nachmias. Punteggio pieno in classifica (18 punti) per la Norvegia, che vanta anche un impressionante +26 di differenza reti

HAALAND, RIGORE SBAGLIATO DUE VOLTE: VIDEO