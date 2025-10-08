Estonia-Italia, il risultato in diretta LIVE
Un solo obiettivo per la Nazionale di Gattuso che a Tallin affronta l'Estonia per le qualificazioni ai Mondiali. Gli Azzurri devono obbligatoriamente vincere e farlo con il maggior numero di reti possibile. Il Ct sceglie Orsolini sulla destra e non Spinazzola. In attacco Kean e Retegui, sulla sinistra Raspadori. Bastoni e Calafiori i centrali di difesa
Ora gli inni nazionali
Le squadre stanno scendendo in campo
Haaland come Dovbyk: sbaglia due volte lo stesso rigore con la Norvegia (poi ne fa tre)
Un Haaland inedito si presenta due volte sul dischetto e sbaglia due volte il rigore del possibile 1-0 della sua Norvegia contro Israele: parata al primo tiro e parata anche nella ripetizione. Lo spietato attaccante del City si rifarà, comunque, con una tripletta che assicura ai suoi una nuova vittoria nel girone
Haaland come Dovbyk: sbaglia due volte lo stesso rigore con la Norvegia! VIDEOVai al contenuto
Il riscaldamento degli Azzurri
L'arrivo dell'Italia allo stadio di Tallin
Tonali, la Nazionale e l’importanza di un’esperienza all’estero (su Sky Sport Insider)
Le parole dell'ex centrocampista di Milan e Brescia, oggi decisivo nel campionato più importante del mondo, riportano alla luce un tema antico ma sempre attuale: quanto conviene ai giovani talenti italiani restare nel nostro Paese, con il rischio di rallentare la propria crescita sportiva? Forse è meglio provare un'esperienza fuori dai confini, per maturare, imparare e sognare
Tonali, la Nazionale e l’importanza di un’esperienza all’esteroVai al contenuto
Lo spogliatoio dell'Italia a Tallin
Gattuso: "Squadra migliorata, giocheremo con due attaccanti"
"A livello fisico ho trovato i ragazzi migliori. Voglio ringraziare i club per la grande disponibilità: da quando i ragazzi sono partiti - dice alla Rai - La squadra sicuramente è migliorata anche negli allenamenti. Giocheremo con i due attaccanti e il resto si vede"
Le parole di Gattuso alla vigilia
Aspettando l'Estonia sabato alle 20.45 a Tallinn, il Ct della Nazionale ha introdotto la sfida a Sky: "Ci giochiamo tanto, dobbiamo annusare il pericolo e non sottovalutare la partita. No, non guarderemo il 1° tempo della Norvegia". Sulla squadra: "È un orgoglio allenarli, sono positivi e stanno bene insieme. È quasi un peccato si debba giocare". E sui singoli: "Spinazzola a destra e Raspadori a sinistra nel 4-4-2? L'importante è farsi trovare pronti e ci sono i cinque cambi"
Gattuso: 'Niente calcoli, non si scherza col fuoco'Vai al contenuto
Norvegia inarrestabile: 5-0 contro Israele
Norvegia Israele, formazioni ufficiali e risultato in diretta live | Sky SportVai al contenuto
Mondiali 2026, la classifica dell'Italia e dei gironi di qualificazione europei
Sono ripartite le gare di qualificazione ai Mondiali: l'Italia (in campo sabato con l'Estonia) viaggia attualmente al secondo posto in classifica, insieme a Israele e a -6 dalla Norvegia (con gli Azzurri che hanno una partita in meno). Dando uno sguardo agli altri raggruppamenti, la Svizzera allunga al primo posto, così come la Francia, mentre la Germania si ritrova per la prima volta in testa: ecco le classifiche di tutti i gironi
Sorpasso della Germania: le classifiche delle qualificazioni MondialiVai al contenuto
Mancini: "Ho sperato di tornare in Nazionale dopo Spalletti"
L'ex Ct, ospite del "Festival dello Sport" organizzato dalla "Gazzetta", ha parlato della Nazionale, di ieri e di oggi: "All'Europeo abbiamo fatto qualcosa di impossibile, ci sentivamo invincibili. Ho sperato di tornare per il post Spalletti. Gattuso mi piace, ai Mondiali ci andiamo". Poi confessa: "Ho voglia di tornare in panchina, anche in corsa: non sarebbe un problema. Finirò la carriera alla Samp"
Mancini: 'Ho sperato di tornare in Nazionale per il post Spalletti'Vai al contenuto
Statistiche e curiosità
L'Italia ha vinto tutti i 8 incontri disputati contro l'Estonia, segnando un totale di 25 gol e subendone 2.
Italia, le scelte di formazione
Gattuso sceglie il 4-4-2 come sistema di partenza per la sfida con l'Estonia. Orsolini a destra e Raspadori a sinistra con Kean e Retegui coppia offensiva. Di Lorenzo e Dimarco come terzini e Calafiori-Bastoni da centrali
La formazione dell'Italia in grafica
Una vittoria per 5-0 dell'Italia nell'ultimo incontro
L'ultimo incontro, valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026, si è giocato il 5 settembre 2025 e ha visto l'Italia vincere per 5-0, con le reti di Kean, Retegui (doppietta), Raspadori e Bastoni
Gli attuali migliori bomber Azzurri
Tra i giocatori con il maggior numero di gol fatti per l'Italia ci sono Kean (10), Frattesi (8) e Retegui (8).
Gi attuali Azzurri con il maggior numero di presenze
Per quanto riguarda le presenze nella nazionale italiana, figurano nomi come Di Lorenzo con 50 presenze, Raspadori con 42 e Bastoni con 39
I precedenti tra Italia-Estonia\3
Estonia-Italia 0-3: Un'altra partita valida per le qualificazioni ai Mondiali, risalente al 22 settembre 1993, ha visto l'Italia imporsi sull'Estonia per 3-0.
Le formazioni ufficiali
ESTONIA (4-2-3-1): Hein; Peetson, Paskotsi, Kuusk, Saliste; Palumets, Shein; Kait, Saarma, Soomets; Tamm. CT Henn
ITALIA (4-4-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Orsolini, Barella, Tonali, Raspadori; Kean, Retegui. CT Gattuso
I precedenti tra Italia-Estonia\2
Estonia-Italia 0-2: Nelle qualificazioni agli Europei 1994-1995, l'Italia ha vinto contro l'Estonia per 2-0 l'8 ottobre 1994.
I precedenti tra Italia-Estonia\1
Italia-Estonia 4-0: L'11 novembre 2020, l'Italia ha battuto l'Estonia 4-0 in un'amichevole allo Stadio Artemio Franchi