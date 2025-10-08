Aspettando l'Estonia sabato alle 20.45 a Tallinn, il Ct della Nazionale ha introdotto la sfida a Sky: "Ci giochiamo tanto, dobbiamo annusare il pericolo e non sottovalutare la partita. No, non guarderemo il 1° tempo della Norvegia". Sulla squadra: "È un orgoglio allenarli, sono positivi e stanno bene insieme. È quasi un peccato si debba giocare". E sui singoli: "Spinazzola a destra e Raspadori a sinistra nel 4-4-2? L'importante è farsi trovare pronti e ci sono i cinque cambi"