Qualificazioni MondialiGiornata 8 - martedì 14 ottobre 2025Giornata 8 - mar 14 ott
Fine
3 - 0
3 - 0
Italia-Israele 3-0: video, gol e highlights
Un primo, piccolo, passo verso la qualificazione ai Mondiali è stato ottenuto: l'Italia si guadagna aritmeticamente l'accesso ai playoff dopo aver battuto, a Udine, Israele per 3-0. Gara non semplice per gli Azzurri che sbloccano il match solo nel finale di primo tempo con un rigore di Retegui. Nella ripresa, Retegui segna uno splendido gol per la doppietta personale. Mancini la chiude nel recupero