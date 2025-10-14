Le pagelle di Italia-Israele 3-0

Finisce 3-0 a Udine tra Italia e Israele, grazie a una doppietta di Retegui e a un gol di Mancini. Il centravanti ex Genoa e Atalanta è il migliore in campo, molto bene anche Donnarumma, decisivo con le sue parate. Di Lorenzo e Raspadori le uniche due insufficienze nella squadra di Gattuso. Le pagelle con tutti i voti di Stefano De Grandis

ITALIA-ISRAELE 3-0, LA CRONACA