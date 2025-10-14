Esplora tutte le offerte Sky
Italia-Israele 3-0, le pagelle della partita di qualificazione ai Mondiali 2026

qual. mondiali fotogallery
13 foto

Finisce 3-0 a Udine tra Italia e Israele, grazie a una doppietta di Retegui e a un gol di Mancini. Il centravanti ex Genoa e Atalanta è il migliore in campo, molto bene anche Donnarumma, decisivo con le sue parate. Di Lorenzo e Raspadori le uniche due insufficienze nella squadra di Gattuso. Le pagelle con tutti i voti di Stefano De Grandis

ITALIA-ISRAELE 3-0, LA CRONACA

Le pagelle di Italia-Israele 3-0

qual. mondiali

Finisce 3-0 a Udine tra Italia e Israele, grazie a una doppietta di Retegui e a un gol di...

13 foto

Le classifiche dei gironi delle qualificazioni

qual. Mondiali

Mentre nel girone dell'Italia c'è sempre in testa la Norvegia (+3 sugli Azzurri, ma anche un...

14 foto

Vincono Spagna e Inghilterra, il Portogallo frena

qual. mondiali

Il turno di ottobre di qualificazioni ai Mondiali si conclude, oltre al 3-0 dell'Italia, con le...

8 foto

Qual. Mondiali, la classifica marcatori all time

Mondiali

Cristiano Ronaldo segna due volte contro l'Ungheria e stacca definitivamente Carlos Ruiz nella...

27 foto

Ronaldo fa 948: i migliori marcatori della storia

LA CLASSIFICA

Cristiano Ronaldo non si ferma e allunga nella classifica dei marcatori all time della storia del...

26 foto

    Gattuso: "Avversario? Serve un ingegnere nucleare"

    qual. mondiali

    Il Ct è sereno dopo il successo di Israele che vale aritmeticamente la qualificazione ai playoff...

    Scontri al corteo pro Gaza: feriti 2 giornalistti

    Mondiali

    È di 15-20 fermi, due feriti (una giornalista e un operatore) e una decina di feriti tra le...

    Non solo Italia: le gare in programma su Sky Sport

    QUAL. MONDIALI

    Su Sky e in streaming su NOW l'ultimo giorno di qualificazioni UEFA al...