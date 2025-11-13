Qualificazioni MondialiGiornata 9 - giovedì 13 novembre 2025Giornata 9 - gio 13 nov
4 - 1
Norvegia-Estonia 4-1: video, gol e highlights
Nel suo penultimo impegno nel gruppo I, la Norvegia non sbaglia contro l'Estonia, che resiste solo un tempo a Haaland e compagni. Dopo primi 45' senza reti, si scatena l'attacco norvegese con due doppiette firmate da Sorloth e dal solito Haaland. Inutile la rete estone di Saarma. La Norvegia sale così a 21 punti, a punteggio pieno, con un +29 di differenza reti che -anche in caso di sconfitta domenica contro l'Italia- porta di fatto la nazionale del Ct Solbakken al Mondiale