Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
MDA0
ITA0
IRL0
POR0
AND0
ALB0
FRA0
UCR0
ING0
SER0
ARM0
UNG1
NOR4
EST1
AZE0
ISL2
Qualificazioni MondialiGiornata 9 - giovedì 13 novembre 2025Giornata 9 - gio 13 nov
Fine
Norvegia
Sørloth A. 50', 52'Haaland E. 56', 62'
4 - 1
Estonia
Saarma R. 64'
Norvegia
Sørloth A. 50', 52'Haaland E. 56', 62'
4 - 1 Estonia
Saarma R. 64'
  • PREVIEW
  • FORMAZIONI
  • LIVE
  • STATISTICHE
  • HIGHLIGHTS
  • NOTIZIE

Norvegia-Estonia 4-1: video, gol e highlights

Nel suo penultimo impegno nel gruppo I, la Norvegia non sbaglia contro l'Estonia, che resiste solo un tempo a Haaland e compagni. Dopo primi 45' senza reti, si scatena l'attacco norvegese con due doppiette firmate da Sorloth e dal solito Haaland. Inutile la rete estone di Saarma. La Norvegia sale così a 21 punti, a punteggio pieno, con un +29 di differenza reti che -anche in caso di sconfitta domenica contro l'Italia- porta di fatto la nazionale del Ct Solbakken al Mondiale

TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT