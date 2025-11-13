Offerte Black Friday
Qualificazioni Mondiali Giornata 9 - giovedì 13 novembre 2025
Moldavia
0 - 2
Italia
Mancini G. 88'Esposito F. 90' + 2'
Moldavia-Italia 0-2: video, gol e highlights

Praticamente certi i playoff per l'Italia che fatica a sgretolare il muro difensivo della Moldavia e vince a Chisinau 2-0 solo nel finale. Gli Azzurri creano tanto ma non riescono a sbloccarla: ci provano Raspadori, Zaccagni e Cristante nei primi 45'. nella ripresa è la volta di Esposito e Retegui. La sblocca Mancini a 2' dalla fine e poi, nel recupero, Pio fa 2-0. Manca solo l'aritmetica, ma Azzurri secondi nel girone indipendentemente dal risultato contro la Norvegia

