Praticamente certi i playoff per l'Italia che fatica a sgretolare il muro difensivo della Moldavia e vince a Chisinau 2-0 solo nel finale. Gli Azzurri creano tanto ma non riescono a sbloccarla: ci provano Raspadori, Zaccagni e Cristante nei primi 45'. nella ripresa è la volta di Esposito e Retegui. La sblocca Mancini a 2' dalla fine e poi, nel recupero, Pio fa 2-0. Manca solo l'aritmetica, ma Azzurri secondi nel girone indipendentemente dal risultato contro la Norvegia

