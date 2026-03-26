Qualificazioni MondialiSpareggi - giovedì 26 marzo 2026Spareggi - gio 26 mar
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Italia-Irlanda del Nord 2-0: video, gol e highlights
Primo atto della missione Mondiale completato. L'Italia batte 2-0 l'Irlanda del Nord e vola in finale contro una tra Galles e Bosnia (in campo ai supplementari su Sky Sport Max). Partita bloccata all'inizio come temuto, poi ripresa di grande ritmo per l'Italia: tante occasioni, Tonali sblocca e Kean la chiude. Appuntamento per la finale martedì 31 marzo (in trasferta)