Qualificazioni MondialiSpareggi - giovedì 26 marzo 2026Spareggi - gio 26 mar
Fine
1 - 0
1 - 0
Turchia-Romania 1-0, decide un gol di Kadioglu
Alla Turchia di Montella basta un gol di Kadioglu per superare la Romania e fare un passo decisivo verso la qualificazione al Mondiale: nella finale del percorso C affronterà la vincente di Slovacchia-Kosovo Dopo un primo tempo senza occasioni, al 53' una palla geniale di Arda Guler rompe l'equilibrio di una gara molto chiusa, premiando l'inserimento di Kadioglu. Poi Yildiz colpisce una traversa, Stanciu sfiora il pari (palo). Nel finale Calhanoglu esce per un problema al polpaccio