Italia-Irlanda del Nord, le pagelle di Stefano De Grandis

Si vede subito che sta bene. Ma non lo vedono i suoi compagni, che non lo servono e lo costringono a tentare il tiro appena un pallone capita dalle sue parti. Però ha forza, energia, e voglia di decidere. Per due volte impegna il portiere prima e dopo il vantaggio di Tonali. Poi cerca la rovesciata da urlo. E poi chiude la partita con dribbling di destro e sinistro misurato. CHIRURGICO