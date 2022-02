18/18

CRISTIAN VOLPATO (ROMA)



Un altro 2003 messo in campo in questa stagione da Mou. Il debutto è arrivato contro l'Inter: appena un minuto, dunque il Verona per la sua prima vera presenza. E l'impatto dell'esterno offensivo è eccellente, con il gol a pochi minuti dal suo ingresso in campo che riporta la Roma in partita. Continuerà a essere protagonista anche lui?