I giovani che hai convocato, li vedremo anche in futuro? Balotelli è stato bocciato?

Non ho bocciato nessuno, c'è ancora tanto tempo fino all'Europeo. Quindi non è bocciato chi non è mai venuto, né chi è venuto ma non è stato nuovamente convocato. Chi gioca bene verrà convocato. Per quanto riguarda i giovani, Zaniolo l'abbiamo chiamato e da quel momento ha giocato in Champions League ed è stato impiegato da Di Francesco. Questi ragazzi hanno bisogno di giocare, quindi non avendo la possibilità di vederli li porto a Coverciano per valutarli in questi 10 giorni.