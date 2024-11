Fonseca: "Gara di coraggio, vittoria meritata"

L'allenatore del Milan commenta la bellissima vittoria del bernabeu ottenuta dai rossoneri per 3-1 contro il Real: "Abbiamo giocato con coraggio e per tenere la palla, poi abbiamo saputo soffrire tutti insieme e questa vittoria è meritata non solo perché abbiamo fatto tre gol". Sul calcio italiano: "Abbiamo dimostrato che le squadre italiane non difendono soltanto"

Un capolavoro tattico quello confezionato da Paulo Fonseca nella bellissima serata del bernabeu che ha visto il Milan battere il Real Madrid 3-1 e conquistare tre punti preziosissimi per il cammino in Champions League: "Abbiamo vinto perché i giocatori hanno avuto coraggio e non hanno avuto paura di niente e hanno messo in campo quello che è il nostro gioco - dice - L'abbiamo preparata per avere la palla, nel primo tempo abbiamo fatto cose importanti, nel secondo tempo abbiamo sofferto insieme ma abbiamo meritato questa vittoria e non solo per aver fatto tre gol". Una sorta di riscatto per il calcio italiano spesso 'accusato' di difensivismo: "Io non sono d'accordo quando si dicono delle cose sul calcio italiano, ma penso che le nostre squadre possono avere dominio anche in Europa - spiega ancora - Abbiamo dimostrato qui che una squadra italiana non soltanto difende ma sa giocare con la palla, dobbiamo continuare a cercare di crescere perché possiamo ancora migliorare tanto".