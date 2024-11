Ancelotti: "Siamo fragili, mancano le basi"

Dura analisi dell'allenatore del Real Madrid dopo la sconfitta casalinga contro il Milan: "Ci manca struttura difensiva, siamo troppo fragili, bisogna ripartire dalla basi". Non c'è stata la reazione dopo il ko col Barcellona: "Assolutamente non c'è stata. Se cambieremo qualcosa? Quello è sicuro"

C'è grande delusione nelle parole di Carlo Ancelotti dopo la netta sconfitta casalinga subita per mano del Milan: un 3-1 che acuisce i problemi mostrati dal Real Madrid nelle ultime uscite a partire dalla pesante sconfitta nel 'clasico' contro il Barcellona: "Non c'è stata la reazione dopo il Barcellona, abbiamo ancora una volta mostrato gli stessi problemi, dobbiamo trovare solidità, saper recuperare il pallone e non essere così fragili - dice l'allenatore italiano - Dobbiamo essere preoccupati perché non stiamo dando il meglio di noi stessi, dobbiamo ripartire dalle basi perché quelle mancano".