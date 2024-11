Sconfitta con l'amaro in bocca per il Bologna , che contro il Monaco subisce gol all'87' dopo aver giocato un'ottima partita. Al termine del match Vincenzo Italiano è intervenuto su Sky Sport: " Abbiamo ben figurato anche oggi . Nel secondo tempo abbiamo preso le misure a una squadra difficile da affrontare, rapida, che ha grande qualità e tecnica. Nei secondi 45’ non gli abbiamo concesso più nulla, abbiamo avuto 2-3 situazioni per andare in vantaggio e poi su una palla inattiva purtroppo abbiamo perso un po’ le distanze . Non doveva capitare ma può capitare. Nel secondo tempo ho visto la squadra venire su, guadagnare metri, non concedere più nulla a una squadra forte. Ci rimane che abbiamo tenuto forte a squadre di altissimo livello come questa". Poi sull'economia della partita: "L’abbiamo preparata in pochissime ore, sapevamo che ci avrebbero potuto mettere in difficoltà con i loro movimenti e siamo stati bravi a scambiare l’uomo e ad essere aggressivi. Nel secondo tempo con gli ingressi di Pobega e Orsolini abbiamo iniziato a mettere più paura alla loro linea difensiva , avremmo potuto fargli male. Peccato perché non riusciamo a sbloccarci in zona gol e peccato per il risultato perché avremmo potuto portare a casa almeno un punto".

"Il problema è che non riusciamo a indirizzare le partite"

Successivamente Italiano parla del cammino in Champions League: "La verità è che ci rendiamo conto che riusciamo a non soccombere, a non subire queste partite contro squadre di un certo livello. Mi stupisce la qualità tecnica e il ritmo che hanno queste formazioni e noi continuiamo a tenere bene il campo, riusciamo anche a creare situazioni e produrre palle gol importanti. Il problema è che non riusciamo a buttarla dentro, a indirizzare le partite. In questa competizione vuol dire che dobbiamo lavorare meglio sotto tutti i punti di vista perché al primo errore prendiamo gol e non riusciamo a segnare, c’è da lavorare. Questa cosa non ci deve abbattere né condizionare, sappiamo qual è il nostro cammino e la nostra storia in questa competizione. Ora testa al campionato e prepareremo la partita di Roma". Domenica alle 15 i rossoblù faranno visita ai giallorossi: "Dobbiamo archiviare immediatamente questa partita perché non possiamo star lì a rimuginare. Dobbiamo vedere dove poter aggiungere qualcosa in Serie A. Bisogna continuare a spingere forte: oggi abbiamo ruotato qualche ragazzo perché è normale che dopo 3 giorni si faccia fatica a essere al 100%. Si sono fatti trovare tutti pronti e continuiamo a lavorare perché secondo me siamo sulla squadra giusta. Dispiace perché in questa competizione ci teniamo a far punti, a segnare gol e a regalare qualche soddisfazione a questo splendido pubblico. Non ci stiamo riuscendo e questo ci dà fastidio, ora rimbocchiamoci le maniche e pensiamo al campionato".