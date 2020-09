Serata memorabile per il giocatore portoghese. Dopo aver battuto, con la sua Nazionale, la Croazia, è stato chiamato al test antidoping: altri minuti di attesa prima di una veloce corsa per tutta Porto per raggiungere la moglie e assistere in tempo alla nascita del suo secondo figlio. "Ho segnato il secondo gol più importante della mia vita" ha scritto in un lungo post su Instagram

90 minuti più recupero in campo nella travolgente vittoria per 4-1 sulla Croazia. Poi la lunga corsa in ospedale, ma non prima di sottoporsi al test antidoping e veder aumentare l'ansia e la frenesia di realizzare uno degli obiettivi più belli della sua vita. È stata una serata indimenticabile per Bruno Fernandes, cominciata col poker della Nazionale portoghese nel match di Nations League. Al fischio finale il giocatore si è fiondato negli spogliatoi per raggiungere la moglie Ana, in procinto di partorire, ma un imprevisto causato dalla sorte ha complicato i suoi piani. Il sorteggio per l'antidoping, infatti, ha 'estratto' il suo nome e il trequartista del Manchester United ha dovuto sottoporsi alle analisi. Altri minuti di attesa prima di avere il via libera per lasciare lo stadio Dragao e attraversare tutta Porto per arrivare in ospedale. Per sua fortuna il piccolo Gonçalo non ha avuto fretta e così Bruno Fernandes ha potuto assistere alla nascita del suo secondo figlio (il giocatore ha già una figlia, Matilda, di 3 anni), venuto al mondo a mezzanotte e mezza circa. Un'emozione che il portoghese ha voluto condividere sui social.