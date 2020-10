Anthony Lopes è risultato positivo al Covid-19 e non sarà dunque disponibile per la doppia sfida di Nations League che il Portogallo affronterà contro Francia e Svezia. Il portiere del Lione, dopo aver ricevuto l'esito del tampone a cui è stato sottoposto insieme ai suoi compagni di squadra, ha lasciato il ritiro della sua Nazionale. Tutto il resto del gruppo, invece, sta proseguendo regolarmente gli allenamenti in vista dei prossimi appuntamenti, considerato che nessun'altra positività è stata riscontrata all'interno della squadra del Portogallo oltre quella di Lopes.