Borussia Dortmund o Norvegia? Cambia poco, se in campo c'è Erling Braut Haaland: tripletta anche in Nations League, nel 4-0 della sua Norvegia contro la Romania. Sinistro in contropiede e destro a porta vuota nel primo tempo. Poi gioiellino di forza e precisione nella ripresa: Haaland riceve palla al limite, la difende in mezzo a tre difensori e in precario equilibrio indovina la girata vincente. Per Erling, una notte speciale a Oslo, che archivia la delusione per la mancata qualificazione ai prossimi Europei. Il merito è anche di un supporting cast che ha funzionato alla grande: su tutti il centrocampista del Real Madrid Martin Odegaard. E infatti lo stesso Haaland, a fine partita ha reso omaggio al compagno di squadra con la foto dei festeggiamenti in spogliatoio.