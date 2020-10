2/18 ©Getty

IVAN PERISIC (Croazia): l'esterno nerazzurro è stato schierato titolare dal ct croato nel match contro la Svezia, giocando 85 minuti. Per l'ex Bayern Monaco anche l'assist decisivo per il gol-vittoria di Kramaric: l'interista ha raccolto un lancio dalle retrovie e davanti al portiere ha messo in mezzo per il più facile dei gol a porta vuota del compagno