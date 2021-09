Roberto Mancini ha scelto i convocati per la fase finale di Nations League, con l'Italia che sfiderà in semifinale la Spagna mercoledì 6 ottobre allo Stadio di San Siro. La Nazionale si radunerà domenica sera al Suning Centre di Appiano Gentile, casa dell'Inter, per spostarsi a Coverciano dopo il match con le Furie Rosse. Presenti tutti i protagonisti di Euro 2020 (a parte gli infortunati Spinazzola, Florenzi e Belotti), più Pellegrini al posto di Castrovilli