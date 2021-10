"Come ho ritrovato gli azzurri? Abbiamo avuto più difficoltà al primo raduno dopo l'Europeo, ora hanno giocato diverse partite e stanno tutti meglio. Speriamo di fare una buona semifinale e se possibile anche una buona finale. Sono le quattro migliori europee, per noi è importante la Nations League. Sarà data la possibilità non solo a chi ha vinto l’Europeo di giocare". Parla così il Ct dell’Italia Roberto Mancini in vista della semifinale di Nations League che vedrà gli azzurri impegnati a San Siro mercoledì prossimo contro la Spagna. Tra i convocati dell’Italia spicca l’assenza di Nicolò Zaniolo, con Mancini che ha sottolineato come la decisione non sia stata dettata dal brutto gesto del calciatore giallorosso nel derby: "Non rientra tra i convocati ma per scelta tecnica. È giovane e sarà importante per la nostra Nazionale. Non ha pagato il gestaccio ma penso che debba stare attento a certe cose", ha ammesso il Ct azzurro a margine della conferenza stampa andata in scena a Roma nel forum 'Rinascita Italia: The Young Hope - La scuola Fino a Prova Contraria'.