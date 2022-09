La fase a gironi della Nations League si chiude con le partite di questa sera. Da decretare l'ultima Nazionale che parteciperà alle Final Four nello scontro diretto tra Portogallo e Spagna. Ucraina-Scozia e Norvegia-Serbia decidono le ultime promosse in A, Albania-Islanda, Irlanda-Armenia e Svezia-Slovenia completano il programma della Lega B. Nella Lega C, infine, si giocano Grecia-Irlanda del Nord e Kosovo-Cipro