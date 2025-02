Quali sono le coppie offensive che segnano più gol nei top 5 campionati in Europa? Sul podio ci sono Retegui e Lookman, con i due atalantini che sono a ridosso della prima posizione occupata da Salah e Diaz. Non è l'unica coppia "italiana" presente in classifica: nella top 20 ci sono anche Thuram-Lautaro e Kean-Beltran. Di seguito le migliori coppie-gol dei più importanti campionati europei (dati Transfermartk)

