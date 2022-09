Serie A

Tanti giocatori 'italiani' in questo domenica sera di Nations League: la Polonia ha schierato 6 giocatori di Serie A e uno di Serie B nell'undici titolare, infortunio per Brozovic con la Croazia. Come sono andati i protagonisti del nostro campionato con le rispettive nazionalI? CROAZIA, INFORTUNIO PER BROZOVIC - TUTTE LE CLASSIFICHE