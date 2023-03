L'Uefa ha aperto la vendita dei biglietti per le Finals di Nations League per il pubblico neutrale. Quelli riservati ai tifosi delle quattro finaliste sono invece venduti dalle rispettive federazioni nazionali. Le Finals di Nations League (14-18 giugno) saranno LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

Verso le Finals

Si gioca in Olanda: ai tifosi delle squadre partecipanti e al pubblico neutrale - spiega l'Uefa - viene assegnato il 90% dei biglietti per le Finals, in programma dal 14 al 18 giugno a Rotterdam (Stadion Feijenoord) ed Enschede (FC Twente Stadion), live su Sky Sport e in streaming su NOW. Attenzione anche alla specifica, ma sempre parlando di biglietti riservati al pubblico neutrale: questi non saranno venduti in base all'ordine di richiesta, ma sarà condotta un'estrazione per assegnare i tagliandi una volta terminato il periodo di prevendita (16 marzo). Gli acquirenti estratti riceveranno una notifica via e-mail dal 23 marzo e potranno acquistare fino a quattro biglietti - consegnati tramite l'app ufficiale UEFA Mobile Tickets - della categoria di prezzo assegnata per la partita.