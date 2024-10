L'agenda dell'Italia verso la partita con Israele

Il prossimo impegno per la Nazionale del ct Spalletti è quello contro Israele, in programma lunedì 14 ottobre alle 20.45. Ecco l'agenda fino a quel momento: oggi alle 13.45 parlerà un giocatore, a seguire l'allenamento a Coverciano

Archiviato il pareggio contro il Belgio, l'Italia si prepara già per la prossima gara di Nations League, in programma lunedì sera contro Israele. L'obiettivo è quello di fissare il primo posto del girone e di avere un percorso facilitato in ottica mondiale. C'è una novità tra i convocati di Spalletti: torna in azzurro Nicolò Zaniolo che prende il posto di Pellegrini, squalificato dopo il rosso rimediato contro il Belgio. Oggi alle 13.45 ci sarà la conferenza stampa di un giocatore: nel dettaglio l'agenda della Nazionale fino a lunedì.