Giovedì 14 novembre alle 20.45 l'Italia di Spalletti giocherà contro il Belgio allo stadio Re Baldovino: agli azzurri basta un punto per strappare il pass per i quarti di Nations League. La certezza tattica è il 3-5-1-1, dove davanti alla difesa ci sarà l'esordio di Rovella. Barella agirà da trequartista alle spalle dell'unica punta Retegui. Nel Belgio torna Lukaku. Dubbio Castagne-Lukebakio per Tedesco: senza l'ex Atalanta sarà De Cuypers ad abbassarsi nel ruolo di terzino

LA CONFERENZA DI SPALLETTI