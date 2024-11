Penultima gara di qualificazione in Nations League per l'Italia che affronta la non semplice partita di Bruxelles con il Belgio. Spalletti sceglie Retegui come terminale offensivo, Barella alle sue spalle. Esordio da titolare per Rovella. Tedesco con Lukaku davanti a Trossard, Openda e De Cuyper