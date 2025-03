Le probabili formazioni di Italia-Germania

Azzurri in campo giovedì alle 20.45 a San Siro per l'andata dei quarti di Nations League: Kean sostituisce l'infortunato Retegui con Raspadori a supporto. Sulle fasce Politano e Udogie, Rovella in regia a centrocampo. Nagelsmann pensa a Burkardt come centravanti rifornito da Sané, Musiala e Adeyemi. Assente Ter Stegen: c'è Baumann in porta

