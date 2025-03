Dopo la sconfitta 2-1 contro la Germania nella sfida d'andata, l'Italia prova a ribaltare il risultato a Dortmund. Quattro i cambi di Spalletti rispetto a San Siro: spazio a Gatti e Buongiorno in difesa, per provare a evitare altri errori sulle palle inattive. Di Lorenzo si sposta sull'esterno (al posto di Politano). In mezzo Ricci sostituisce Rovella, ma soprattutto c'è Daniel Maldini titolare dal 1' in supporto a Retegui: 8.314 giorni dopo l'ultima in Nazionale di papà Paolo. Le probabili formazioni