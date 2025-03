Il premio è riferito alla stagione 2023/24. Inzaghi ha battuto Gasperini (14 voti e un premio speciale per la vittoria in Europa League) e Italiano (4 voti). Panchina d'argento Serie B a Fabio Pecchia, che la lanciato una frecciata al Parma ("Dispiace che qualcuno non abbia avuto pazienza e fiducia in un momento difficile"), Panchina d'oro Serie C a Guido Pagliuca (Juve Stabia). Panchina d'oro speciale a Carlo Ancelotti.