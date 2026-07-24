Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Nations League, Italia-Francia si giocherà a San Siro: il calendario completo

Nations League

Definita la sede di Italia-Francia: si giocherà giovedì 12 novembre alle 20.45 allo stadio San Siro. Un ritorno a Milano per gli Azzurri a un anno di distanza dalla sconfitta 1-3 contro la Norvegia

CT ITALIA, GUARDIOLA DICE NO: PIRLO IL FAVORITO. LE NEWS LIVE

Definita la sede anche dell'ultima sfida casalinga in Nations League: Italia-Francia si giocherà a San Siro il prossimo giovedì 12 novembre (ore 20.45). Un ritorno a Milano per gli Azzurri, a un anno di distanza dalla sconfitta 1-4 contro la Norvegia nel girone di qualificazioni al Mondiale, che affronteranno di nuovo i Bleus dopo l'1-3 sempre in Nations League del 2024. L’Italia ha perso le ultime tre gare disputate a Milano interrompendo un’imbattibilità che ha sfiorato un secolo, esattamente 96 anni: dall’1-2 del gennaio 1925 con l’Ungheria (al Campo Milan) all’1-2 dell’ottobre 2021 con la Spagna.

Il calendario dell'Italia in Nations League

  • 25 settembre 2026 (ore 20.45): Italia-Belgio - Stadio Olimpico, Roma
  • 28 settembre 2026 (ore 20.45): Turchia-Italia - Atatürk Spor Kompleksi, Bursa
  • 2 ottobre 2026 (ore 20.45): Francia-Italia - Stade de France, Saint-Denis
  • 5 ottobre 2026 (ore 20.45): Italia-Turchia - Stadio Renato Dall’Ara, Bologna
  • 12 novembre 2026 (ore 20.45): Italia-Francia - Stadio Giuseppe Meazza, Milano
  • 15 novembre 2026 (ore 20.45): Belgio-Italia - Stadio Re Baldovino, Bruxelles

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calcio: altre notizie

Italia-Francia si giocherà a San Siro

Nations League

Definita la sede di Italia-Francia: si giocherà giovedì 12 novembre alle 20.45 allo stadio San...

Napoli, parla Allegri: LIVE da Dimaro

live Serie A

Dopo la conferenza stampa di presentazione al Teatro San Carlo di Napoli e l'amichevole persa...

Klopp ct della Germania: contratto fino al 2030

ufficiale

Jurgen Klopp per ripartire. La Germania sceglie l'ex allenatore del Borussia Dortmund e del...

Guardiola, no all'Italia: Pirlo il favorito. LIVE

live Nazionale

Niente da fare per Guardiola. Nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 luglio. Pep ha chiamato...

Leao: "Ho parlato con il Milan della mia cessione"

Calciomercato

Leao ribadisce, al podcat brasiliano Podpah, la sua volontà di lasciare il Milan. "Devo...
Vai alla sezione

CALCIO: SCELTI PER TE