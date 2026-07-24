Definita la sede di Italia-Francia: si giocherà giovedì 12 novembre alle 20.45 allo stadio San Siro. Un ritorno a Milano per gli Azzurri a un anno di distanza dalla sconfitta 1-3 contro la Norvegia
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Definita la sede anche dell'ultima sfida casalinga in Nations League: Italia-Francia si giocherà a San Siro il prossimo giovedì 12 novembre (ore 20.45). Un ritorno a Milano per gli Azzurri, a un anno di distanza dalla sconfitta 1-4 contro la Norvegia nel girone di qualificazioni al Mondiale, che affronteranno di nuovo i Bleus dopo l'1-3 sempre in Nations League del 2024. L’Italia ha perso le ultime tre gare disputate a Milano interrompendo un’imbattibilità che ha sfiorato un secolo, esattamente 96 anni: dall’1-2 del gennaio 1925 con l’Ungheria (al Campo Milan) all’1-2 dell’ottobre 2021 con la Spagna.
Il calendario dell'Italia in Nations League
- 25 settembre 2026 (ore 20.45): Italia-Belgio - Stadio Olimpico, Roma
- 28 settembre 2026 (ore 20.45): Turchia-Italia - Atatürk Spor Kompleksi, Bursa
- 2 ottobre 2026 (ore 20.45): Francia-Italia - Stade de France, Saint-Denis
- 5 ottobre 2026 (ore 20.45): Italia-Turchia - Stadio Renato Dall’Ara, Bologna
- 12 novembre 2026 (ore 20.45): Italia-Francia - Stadio Giuseppe Meazza, Milano
- 15 novembre 2026 (ore 20.45): Belgio-Italia - Stadio Re Baldovino, Bruxelles