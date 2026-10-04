Alla vigilia della sfida contro l'Italia, il Ct della Turchia Vincenzo Montella riconosce il momento difficile suo e della squadra: "In queste tre partite abbiamo sbagliato nettamente solo il primo tempo con l’Italia, per il resto sono state partite equilibrate. Purtroppo concretizziamo poco rispetto a quanto creiamo". Sul suo futuro non si scompone: "Sono sereno e motivato, penso solo alla partita contro l'Italia"

E’ il momento più complicato per lei sulla panchina della Turchia?

"E’ un momento particolare. Siamo arrivati a questo livello tutti insieme, me compreso, ce la stiamo giocando. In queste tre partite abbiamo sbagliato nettamente il primo tempo con l’Italia, per il resto sono state partite equilibrate, compresa l’ultima, al di là del risultato, perché le nostre occasioni le abbiamo avute. Sicuramente un momento difficile ma noi vogliamo portare esperienza da questa competizione, è la prima volta nella nostra storia che giochiamo a questi livelli, in così breve tempo, perché è la quarta partita in 11 giorni e nella nostra storia non era mai successo".



Hai visto un’Italia diversa, con più certezze?

"Alla vigilia dell’andata avevo detto che l’Italia era competitiva, e qualcuno mi ha anche deriso. E’ una squadra importante, guidata da un bravissimo allenatore e che ha trovato una stabilità, nelle ultime due partite, una continuità e una compattezza che nella prima partita non si era vista".



L’attacco è un problema?

"Concretizziamo poco rispetto a quanto creiamo. Nell’ultima partita siamo arrivati 40 volte nell’area del Belgio contro le 26 avversarie. Qualcosa ci inventeremo".



In caso di dimissioni del presidente della Federcalcio turca, quali riflessioni farebbe?

"Non conosco le dinamiche della Federazione. Io sono motivato, mi sto godendo, tra virgolette, questa competizione perché ci siamo arrivati con me alla guida. Ringrazio i calciatori, è un’esperienza e sono motivatissimo per la partita con l’Italia".