Nations League, i risultati e gli highlights del 4 ottobre
Una delle sorprese più grandi di questa prima fase di Nations League è stata la vittoria della Grecia in casa della Germania. Questa sera la nazionale di Klopp ha la possibilità di prendersi la sua vendetta sportiva. La nuova Olanda di Xavi, che finora è piaciuta, ospita la Serbia mentre il Portogallo affronta la Norvegia. Tutte le sfide di Nations League anche con l'opzione Diretta Gol su Sky e in streaming su NOW
- PAESI BASSI-SERBIA
- DIRETTA GOL alle 20.45 Su Sky Sport Calcio
- GRECIA-GERMANIA
- Alle 20.45 Su Sky Sport Max
- GALLES-DANIMARCA
- DIRETTA GOL alle 20.45 Su Sky Sport Calcio
- PORTOGALLO-NORVEGIA
- Alle 20.45 Su Sky Sport Arena
- KOSOVO-AUSTRIA 1-1
- 70' Asllani, 85' Lang
- IRLANDA-ISRAELE
- DIRETTA GOL alle 20.45 Su Sky Sport Calcio