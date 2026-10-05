La Francia rimonta contro il Belgio segnando 4 gol in 14'. Ciò che continua a impressionare è la qualità dei giocatori a disposizione di Zidane. Doué regala spettacolo e dopo aver segnato il gol del pareggio, prima controlla un lancio di 50 metri con un elegantissimo colpo di tacco e successivamente a questa giocata serve l'assist per il gol del 4-1 segnato da Olise

FRANCIA-BELGIO 4-1, GOL E HIGHLIGHTS - RISULTATI - CLASSIFICHE