Le partite di oggi di Nations League

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Nations League, le partite di oggi: dove vederle in tv su Sky e in streaming su NOW

guida tv

Su Sky e in streaming su NOW le migliori partite tra nazionali straniere del torneo oltre a tutte le sfide della Nations League Finals di giugno. Oggi alle 18 Cipro-Lettonia su Sky Sport Calcio, alle 20.45 in campo Francia-Belgio su Sky Sport Uno. 5 i match live su Diretta Gol: Bosnia-Polonia, Montenegro-Armenia, Irlanda del Nord-Georgia, Romania-Svezia e Ucraina-Ungheria. A mezzanotte la differita di Italia-Turchia su Sky Sport Calcio (pre partita dalle ore 20)

Nations League, la programmazione di oggi su Sky e NOW

Lunedì 5 ottobre

  • Alle 18.00: CIPRO-LETTONIA su Sky Sport Calcio. Telecronaca Fabrizio Redaelli
  • Alle 20.45: FRANCIA-BELGIO su Sky Sport Uno. Telecronaca Antonio Nucera
  • Alle 20.45: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio

          BOSNIA-POLONIA

          MONTENEGRO-ARMENIA

          IRLANDA DEL NORD-GEORGIA

          ROMANIA-SVEZIA

          UCRAINA-UNGHERIA

  •  A mezzanotte (differita): ITALIA-TURCHIA su Sky Sport Calcio. Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Giancarlo Marocchi
  • Dalle 20 e dalle 22.45: studio pre e postpartita con Federica Masolin, Veronica Baldaccini, Stefano De Grandis e Marco Nosotti

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