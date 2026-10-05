Le partite di oggi di Nations League

Nations League, le partite di oggi: dove vederle in tv su Sky e in streaming su NOWguida tv
Su Sky e in streaming su NOW le migliori partite tra nazionali straniere del torneo oltre a tutte le sfide della Nations League Finals di giugno. Oggi alle 18 Cipro-Lettonia su Sky Sport Calcio, alle 20.45 in campo Francia-Belgio su Sky Sport Uno. 5 i match live su Diretta Gol: Bosnia-Polonia, Montenegro-Armenia, Irlanda del Nord-Georgia, Romania-Svezia e Ucraina-Ungheria. A mezzanotte la differita di Italia-Turchia su Sky Sport Calcio (pre partita dalle ore 20)
Nations League, la programmazione di oggi su Sky e NOW
Lunedì 5 ottobre
- Alle 18.00: CIPRO-LETTONIA su Sky Sport Calcio. Telecronaca Fabrizio Redaelli
- Alle 20.45: FRANCIA-BELGIO su Sky Sport Uno. Telecronaca Antonio Nucera
- Alle 20.45: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio
BOSNIA-POLONIA
MONTENEGRO-ARMENIA
IRLANDA DEL NORD-GEORGIA
ROMANIA-SVEZIA
UCRAINA-UNGHERIA
- A mezzanotte (differita): ITALIA-TURCHIA su Sky Sport Calcio. Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Giancarlo Marocchi
- Dalle 20 e dalle 22.45: studio pre e postpartita con Federica Masolin, Veronica Baldaccini, Stefano De Grandis e Marco Nosotti