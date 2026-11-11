Primo con l'Arsenal in Inghilterra (dopo aver vinto il titolo lo scorso anno) e ora è il momento di dare il massimo anche per la Nazionale. Riccardo Calafiori ha parlato a Sky Sport a 24 ore dal match tra Italia e Francia, ecco le sue dichiarazioni:



9 su 10 da titolare quest'anno in Premier, è uno dei tuoi migliori momenti?

"Credo di essere d'accordo, specialmente dal punto di vista fisico mi sento benissimo e sono contento di essere qui e poter aiutare la Nazionale"



Siamo già diversi rispetto a un mese e mezzo fa o dobbiamo crescere tanto?

"Ancora c'è tanto tanto da fare, sicuramente l'ultima esperienza si può considerare positiva, questo ci aiuta, ci dà più consapevolezza, domani è un altro test importante per me e tutta la squadra"



Il livello è alto nonostante Dembelé e Mbappé assenti...

"Sì, il livello è alto, specialmente lì davanti, quindi per noi difensori non sarà facile. Però quando giochi a questi livelli te lo devi aspettare in qualche modo e devi cercare di ottenere risultati, come abbiamo fatto l'ultima volta"



Tu preferisci giocare contro squadre più forti per misurarvi o magari con le più piccole per vincere e trovare maggiore fiducia?

"Io sono sempre contento quando ci sono questo tipo di partite, però un conto è giocarci una volta all'anno, una volta al mese è più complicato ma spero di giocare più partite possibili di questo livello"



Cosa serve domani per vincere?

"Secondo me serve tanto la testa in questo tipo di partite, qualsiasi cosa accada, specialmente se si commette qualche tipo di errore vorrei vedere più la reazione dalla mia squadra e da me, credo che quella sia importante"



Sei pronto ad avere un ruolo di leader?

"Ultimamente la squadra si è ringiovanita parecchio, quindi un po' lo sento di portare qualche responsabilità in più, però allo stesso tempo devo dire che a ivello di presenze sto un po' indietro. Credo di essere un leader più con le azioni in campo che con il parlare".