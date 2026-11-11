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Mbappé salta l'allenamento prima di Italia-Francia: le news verso la Nations League

verso l'italia

Kylian Mbappé ha saltato l'allenamento alla vigilia del match di Nations League contro l'Italia. Al momento non è chiaro se si tratti di gestione programmata o ci sia dietro qualche problema fisico. Di certo, è una preoccupazione in più per Zinedine Zidane, che in attacco deve già rinunciare a Marcus Thuram e Ousmane Dembélé (oltre a Kalulu e Tchouaméni, tornati nei rispettivi club)

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ITALIA-FRANCIA

A Clairefontaine, quartier generale della Francia, c'è una grande incertezza: Kylian Mbappé. Alla vigilia della partita con l'Italia di Nations League il fuoriclasse del Real Madrid non ha preso parte all'allenamento con i suoi compagni. Motivo? Non ci sono comunicazioni ufficiali, anche se Marca - citando fonti interne alla federazione francese - parla di assenza non dovuta a un infortunio. Allenamento individuale, magari anche previsto dal piano personalizzato di lavoro: Mbappé convive da tempo con un fastidio al ginocchio e già nell'ultima sosta si era fatto male dopo aver segnato alla Turchia. Il Real sperava riposasse, ma senza Dembélé (e dalle scorse ore senza anche Marcus Thuram) la coperta in attacco di Zidane non è lunga come al solito. Per il ct francese un Mbappé a parte alla vigilia del match di San Siro rappresenta una fonte di preoccupazione in più, in attesa di avere notizie più certe sulle condizioni dell'ex Psg.

Gli assenti in casa Francia

Come detto in attacco non ci sarà Ousmane Dembélé, fermato da un infortunio muscolare in Champions contro il Barcellona. Zidane aveva convocato nuovamente Marcus Thuram, trascinatore dell'Inter e tornato in forma nelle ultime settimane: rispedito a casa ieri, a causa di un probabile affaticamento. Al suo posto è stato chiamato in fretta e furia Junior Kroupi del Bournemouth, che però non ha ancora debuttato in nazionale maggiore. Con un Mbappé non al 100%, la Francia si affida all'estro di Désiré Doué. Una certezza in questo avvio di stagione: 5 gol e 4 assist. Zizou, peraltro, stravede per la stella del Psg: "Mi riconosco un pochino in lui". Alle assenze in attacco negli ultimi giorni si sono sommate anche quelle di Pierre KaluluAurélien Tchouaméni, anche loro con problemi fisici e rispediti rispettivamente a Torino e Madrid. 

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I potenziali debuttanti

Oltre al sopracitato Kroupi del Bournemouth, ci sono altri due giocatori che potrebbero esordire in nazionale maggiore, magari già contro l'Italia. Si tratta di Pablo Pagis, trequartista del Paris Fc, e di Saël Kumbedi del Wolfsburg, terzino destro già pilastro dell'Under 21 e convocato dopo il forfait di Kalulu.

Primato del girone già blindato

La Francia ha di fatto già blindato il primo posto, anche se l'Italia non è ancora tagliata fuori aritmeticamente. I Bleus guidano il raggruppamento con 10 punti dopo le prime 4 partite, frutto dei successi sul Belgio (andata e ritorno), Turchia e del pareggio in casa con gli Azzurri, secondi a -3 dalla squadra di Zidane.

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