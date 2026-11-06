 Francia, i convocati di Zidane per la Nations League: c'è il ritorno di Thuram | Sky Sport
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Francia, i convocati di Zidane per la Nations League: c'è il ritorno di Thuram

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Zidane ha convocato 23 giocatori in vista delle due partite di Nations League contro l'Italia a San Siro e la Turchia in casa. Rispetto a settembre c'è il ritorno di Marcus Thuram. Con l'interista ci sono altri 5 giocatori della Serie A: confermati Andy Diouf e Lucas Da Cunha. Prima chiamata per Pablo Pagis, attaccante del Paris FC

GLI ALTRI CONVOCATI: ITALIA - PORTOGALLO - GERMANIA - SPAGNA

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