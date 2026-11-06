Francia, i convocati di Zidane per la Nations League: c'è il ritorno di Thuram
Zidane ha convocato 23 giocatori in vista delle due partite di Nations League contro l'Italia a San Siro e la Turchia in casa. Rispetto a settembre c'è il ritorno di Marcus Thuram. Con l'interista ci sono altri 5 giocatori della Serie A: confermati Andy Diouf e Lucas Da Cunha. Prima chiamata per Pablo Pagis, attaccante del Paris FC
GLI ALTRI CONVOCATI: ITALIA - PORTOGALLO - GERMANIA - SPAGNA
- MIKE MAIGNAN (Milan)
- GUILLAUME RESTES (Tolosa)
- ROBIN RISSER (Lens)
- ANDY DIOUF (Inter)
- MALO GUSTO (Chelsea)
- JEREMY JACQUET (Liverpool)
- PIERRE KALULU (Juventus)
- IBRAHIMA KONATÈ (Real Madrid)
- ADRIEN TRUFFERT (Bournemouth)
- DAYOT UPAMECANO (Bayern Monaco)
- LENY YORO (Manchester United)
- EDUARDO CAMAVINGA (Real Madrid)
- RAYAN CHERKI (Manchester City)
- LUCAS DA CUNHA (Como)
- ADRIEN RABIOT (Milan)
- AURELIEN TCHOUAMENI (Real Madrid)
- WARREN ZAIRE-EMERY (Paris Saint Germain)
- BRADLEY BARCOLA (Liverpool)
- DESIRE DOUÈ (Paris Saint Germain)
- KYLIAN MBAPPÈ (Real Madrid)
- MICHAEL OLISE (Bayern Monaco)
- PABLO PAGIS (Paris Fc)
- MARCUS THURAM (Inter)