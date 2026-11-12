La Spagna, già aritmeticamente ai quarti, soffre ma vince anche contro la Repubblica Ceca grazie a un rigore di Baena e al sigillo di Pubill al 96'. Nello stesso gruppo anche l’Inghilterra si assicura la qualificazione con una giornata di anticipo battendo la Croazia: a segno anche Kane. Nella Lega C l’Albania supera la Finlandia con Muçi e Manaj, 2-0 anche della Bielorussia a San Marino. Il Montenegro supera la Lettonia al 91', pari tra Armenia e Cipro

LE CLASSIFICHE DEI GIRONI