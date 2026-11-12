La Spagna, già aritmeticamente ai quarti, soffre ma vince anche contro la Repubblica Ceca grazie a un rigore di Baena e al sigillo di Pubill al 96'. Nello stesso gruppo anche l’Inghilterra si assicura la qualificazione con una giornata di anticipo battendo la Croazia: a segno anche Kane. Nella Lega C l’Albania supera la Finlandia con Muçi e Manaj, 2-0 anche della Bielorussia a San Marino. Il Montenegro supera la Lettonia al 91', pari tra Armenia e Cipro
- REPUBBLICA CECA-SPAGNA 0-2
39' rig. Baena, 96' Pubill
- INGHILTERRA-CROAZIA 2-1
24' Rogers (I), 59' Sucic (C), 64' rig. Kane (I)
- TURCHIA-BELGIO 1-2
20' Guler (T), 27' De Bruyne (B), 30' De Ketelaere (B)
- ITALIA-FRANCIA 3-1
10' Olise (F), 26' P. Esposito (I), 63' Frattesi (I), 75' rig. P. Esposito (I)
- ALBANIA-FINLANDIA 2-0
35' Muçi (A), 50' Manaj (A)
- SAN MARINO-BIELORUSSIA 0-2
13' Gomanov, 17' Kancavy
- MONTENEGRO-LETTONIA 2-1
70' Krstovic (M), 72' Melniks (L), 91' Maras (M)
- ARMENIA-CIPRO 1-1
9' Pikis (C), 58' Garibyan (A)