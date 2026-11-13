Ricordate Rymond Domenech ? L'ex commissario tecnico della Francia (2004-2010), in panchina nella finalissima mondiale persa con l'Italia nel 2006, è tornato a parlare degli Azzurri. Lo ha fatto attraverso il suo profilo 'X', di fatto commentando in diretta il 3-1 della squadra di Mancini ai danni dei Bleus di Zinedine Zidane. Complimenti a Pio Esposito e compagni per la rimonta? Macché... Domenech ha scritto così dopo l'1-1 di Pio: "Sono deboli in ogni reparto , ma ciò che sorprende di più è il loro livello tecnico. Commettono così tanti errori nei passaggi ...".

Le critiche alla Francia a fine partita

A fine partita un apparentemente incredulo Domenech ha rincarato la dose, questa volta puntando il dito contro la Francia. "3-1, com'è possibile che abbiano perso completamente la bussola in questo modo? Le lacune difensive della nazionale francese sono confermate". Poi ancora: "Olise si spegne e la Francia va fuori giri, il calcio è semplice". Critiche all'Italia e critiche alla 'sua' Francia per aver perso contro gli Azzurri. Una sorta di ossessione per Domenech, il cui mondo sembra essersi fermato al 9 luglio 2006 e a quel rigore di Fabio Grosso...